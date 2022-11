Biblioteca Municipal de Mangualde comemora 25 anos

A Biblioteca Dr. Alexandre Alves, do Município de Mangualde, celebra 25 anos de existência, no próximo dia 22 de novembro. Para assinalar a data, a autarquia promove uma programação especial, que engloba uma sessão comemorativa, concertos, uma noite dedicada aos contos, troca de livros usados, uma maratona de poemas e contos, oficinas de biblioterapia, e muitas outras atividades. Este programa integra atividades de entrada livre, mas, também, ações que carecem de marcação prévia, através do 232 619 889, ou aquisição de bilhetes na Biblioteca e Papelaria Adrião.

Ao longo do ano, a Biblioteca Municipal de Mangualde promove diversas ações culturais dinâmicas. Agora, chega a altura de celebrar o seu 25.º aniversário, e, para isso, irá promover uma programação especial, com diversas atividades, com o intuito de fomentar o gosto pela literatura e despertar o interesse pela cultura.

Os festejos têm início no dia 19 de novembro, pelas 21h30, com uma noite de contos com Jorge Serafim. A iniciativa, que tem lugar nas instalações da Biblioteca Municipal, conta com o reencontro de participantes do “Dormir com Livros” e com a celebração do Dia Nacional do Pijama. O momento integra também uma ceia literária partilhada, fruto da participação de todos os participantes. As sessões desta atividade são gratuitas, mas carecem de marcação prévia através do 232 619 889.

A celebração continua no dia 22 de novembro, entre as 9h30 e as 17h30, nas instalações da Biblioteca Dr. Alexandre Alves. A programação deste dia integra diversas ações: troca de livros usados, maratona de poemas e contos, oficina de biblioterapia, entrega de certificados aos melhores leitores do ano e, ainda, cantar os parabéns à Biblioteca. A maratona de poemas e contos é uma sessão gratuita, mas carece de inscrição prévia, que deverá ser feita pelo contacto 232 619 889.

A sessão comemorativa do 25.º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde tem data marcada para o dia 26 de novembro, pelas 15h00, nas instalações da Biblioteca. A sessão de abertura conta com a presença de Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, e com o Presidente da CIM Dão Lafões (a confirmar). Desta sessão fará parte a Conferência “O Sistema de Informação de Biblioteca ao Serviço da Comunidade: das Bibliotecas físicas às Bibliotecas humanas”, por Maria Beatriz Marques, Professora de Ciência da Informação, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em grande destaque nesta sessão comemorativa estão a Exposição e Tertúlia “Alexandre Alves, traços de uma vida a investigar e a divulgar”, organizada pela Câmara Municipal, pela CIM Dão Lafões e pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, que trarão diversos convidados à Biblioteca Municipal de Mangualde para celebrar este aniversário e o seu patrono. Para finalizar a sessão decorrerá um momento musical e um Dão de Honra. Todas estas atividades são gratuitas, mas carecem de marcação prévia através do 232 619 889.

Concerto OS POETAS – Entre nós e as Palavras, com Rodrigo Leão, Gabriel Gomes e o ator Miguel Borges

Neste último dia de comemorações (26 de novembro), os 25 anos da Biblioteca são também assinalados com um concerto dos POETAS – Entre Nós e as Palavras, com Rodrigo Leão, Gabriel Gomes e Miguel Borges, pelas 21h30, no Complexo Paroquial de Mangualde. O bilhete para o concerto pode ser adquirido na Biblioteca Municipal e na Papelaria Adrião.