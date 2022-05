Biblioteca municipal celebra 20 anos com programação especial

A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, em Viseu, celebra na terça-feira 20 anos desde a sua inauguração e a data é assinalada com “um conjunto de atividades e iniciativas gratuitas para todos os públicos”.

A partir das 10:00, e ao longo de todo o dia, “haverá lugar para ‘viagens’ guiadas ao Fundo Antigo da Biblioteca”, onde se poderá “conhecer mais sobre os 8.000 documentos que compõem este espólio reservado”.

Pelas 14:30, a Pandora Teatro leva a cena “O rei que comia histórias” e, às 21:30, “os visitantes poderão ainda participar no espetáculo “O lugar de todas as histórias, com interpretação de Fernando Leiras e sonoplastia de Marco Santos, do Teatro Quadrilha”.

“Os visitantes vão ter a oportunidade de visitar o espólio municipal através de um ecrã ‘touch’ e de se divertirem em insufláveis instalados no jardim da Biblioteca Municipal. Além disso, os ‘Melhores Leitores’ da Biblioteca vão ser reconhecidos e receber uma oferta”.