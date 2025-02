BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO LOBO ANTUNES DE NELAS INTEGRA ABIBLIOLED – PLATAFORMA DE EMPRÉSTIMO DE LIVRO DIGITAIS

De forma a fomentar hábitos de leitura, facilitar o acesso a conteúdos digitais, e promover a inclusão

digital e a equidade no acesso à informação, a Biblioteca Municipal de Nelas integrou a BiblioLED,

uma plataforma de empréstimo gratuito de livros digitais e audiolivros, disponível em todas as

Bibliotecas Municipais que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas [RNBP].

O catálogo inicial da BiblioLED é constituído por uma coleção nacional de 1500 títulos, atualizados

trimestralmente, e os conteúdos disponibilizados incluem títulos de ficção e não ficção,

maioritariamente em língua portuguesa.

O acesso a este serviço poderá ser feito via telemóvel ou tablet [através da APP móvel], PC e ainda

através de leitores de livros digitais compatíveis [e-reader]. Os leitores podem ainda pré-visualizar os

livros antes do empréstimo, para avaliarem o interesse do seu conteúdo, e até fazer reservas de títulos,

sendo notificados por e-mail assim que estes estiverem disponíveis.

Este projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], Medida C04-i01-m03 –

Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores, através da Direção-

Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas [DGLAB], enquanto entidade coordenadora da

Rede Nacional de Biblioteca Municipal [RNBP].

Como aceder àBiblioLED?

1 – Deve estar inscrito na Biblioteca Municipal

2 – Aceder à BiblioLED em https://vdl.biblioled.gov.pt/ e fazer o seu registo através do preenchimento

do formulário

3 – Aguardar à validação do seu registo

4 – Aceder e boas leituras!

Para mais informações ou apoio técnico sobre a BiblioLED, contacte a Biblioteca Municipal através de

232 940 141 ou geral.biblioteca.municipal@cm-nelas.pt