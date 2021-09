BI Inspiring Stories ajudam crianças a sonhar e a aprender sobre saúde através da magia do conto

Para assinalar o Dia Mundial do Sonho, no próximo dia 25 de setembro, a Boehringer Ingelheim vai lançar cinco Contos Infantis no âmbito do seu novo projeto BI Inspiring Stories.

As medidas tomadas para conter a pandemia levaram a que muitas crianças institucionalizadas ficassem sem a companhia dos leitores de histórias e, por essa razão, surgiu este projeto para disponibilizar, numa primeira fase, cinco contos inspiradores em formato de vídeo, para alegrar o dia-a-dia destas crianças. O projeto evoluiu naturalmente para a criação de 5 livros, com uma linguagem simples e um grafismo leve e divertido, que explicam às crianças de uma forma lúdica temas relacionados com a saúde.

“A Boehringer Ingelheim Portugal desenvolve várias ações de responsabilidade social, um elemento importante da cultura institucional da empresa. Queremos contribuir para gerações futuras informadas, nomeadamente na área da saúde e a leitura de contos é uma excelente forma de passar mensagens importantes às crianças. Desta vez, decidimos ir mais longe e convidar alguns colaboradores a escrever e a narrar histórias sobre a saúde humana e animal para as poderem partilhar com crianças de diversas instituições. Mas não ficamos por aqui: vamos colocar estas histórias à venda e as receitas reverterão totalmente para a associação Ajuda de Berço”, afirma Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal.

No dia 24 de setembro, vários colaboradores da Boehringer Ingelheim Portugal irão a instituições de solidariedade social ler estas histórias e oferecer-lhes as mesmas para o seu banco de livros.

No dia 26 setembro, domingo, será o lançamento dos BI Inspiring Stories, pelas 11 horas na FNAC de Cascais, seguido de a “hora do conto”. O evento contará com a presença da embaixadora, a apresentadora Ana Rita Clara, que vai estrear em breve um novo programa na TVI e será também Senior Advisor na TVI Ficção. É ainda fundadora da Change it World, uma organização dedicada ao Impacto Social e aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Os livros ficarão disponíveis para venda nas lojas FNAC, pelo preço unitário de 9 euros.