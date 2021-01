Benfica vence Tondela por 2-0 com triunfo sentenciado nos descontos

O Benfica venceu , dia 8, na receção ao Tondela, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol sentenciado apenas no período de compensação, apesar do controlo praticamente total da formação lisboeta.

Os golos do suíço Seferovic, aos 54 minutos, e do alemão Waldschmidt, aos 90+4, ditaram o triunfo ‘encarnado’, que respondeu por igual número ao triunfo do líder Sporting na Madeira, estando provisoriamente na segunda posição, com 31 pontos, a quatro dos ‘leões’, enquanto o Tondela se situa no 14.º lugar, com 12.

Uma frouxa ameaça do Tondela de bola parada, aos oito minutos, num cabeceamento de Ricardo Alves ainda na ‘meia-lua’, foi a primeira ocasião de relevo da partida e a única do Tondela na primeira parte, oferecendo a iniciativa ao Benfica, que, com elevada posse de bola, entrou determinado no encontro, a variar bem os flancos.

Com os regressos de Otamendi, Pizzi e Seferovic à titularidade, os ‘encarnados’ dispuseram da primeira oportunidade aos 10 minutos, numa boa jogada coletiva a desmarcar Rafa, que, junto à linha de fundo, cruzou rasteiro para Darwin, mas o uruguaio, de calcanhar, atirou ao lado.

Numa primeira meia hora inicial intensa por parte da formação de Jorge Jesus, Everton e Darwin, em jogadas consecutivas, falharam o cabeceamento em excelente posição para finalizar, antes de Gilberto, aos 23 minutos, armar um remate aéreo, de primeira, contra a malha lateral, aproveitando uma incursão de Otamendi no ataque.

A insistência benfiquista continuou e, no mesmo minuto, um remate à meia-volta de Darwin levou a uma boa intervenção do guarda-redes Babacar Niasse, com o senegalês a segurar também um cabeceamento de Seferovic aos 25 e ver Pizzi a tentar a sua sorte de fora da área, com um remate por cima, aos 27.

Até ao descanso, o Benfica retornou a uma apatia que já vem sendo habitual, o que diminuiu bastante o ritmo da partida, num período em que se destacaram um cabeceamento frouxo de Otamendi (28), um remate desenquadrado de Everton (32) e um ‘tiro’ de Pizzi intercetado por Ricardo Alves (39), todos sem grande perigo.

O Benfica tranquilizou com o golo de Seferovic, aos 54 minutos, na primeira grande ocasião do segundo tempo, na qual o suíço encostou para o fundo das redes uma bola oriunda de Darwin, desmarcado com um passe de Pizzi por cima da defensiva beirã.

Após o golo, o Benfica mostrou que não queria cometer os erros de jogos anteriores e partiu em busca do segundo tento, condicionando de forma exímia a saída de bola do Tondela e jogando durante largos minutos no último terço do terreno, mas apenas Rafa, aos 66, num gesto difícil e com pouco ângulo, conseguiu ameaçar com perigo, num remate ao lado.

Em subidas raras à área ‘encarnada’, o Tondela incomodou por Salvador Agra, com um remate muito ao lado aos 74 minutos, mas esteve pertíssimo de ‘gelar’ ainda mais uma noite fria no Estádio da Luz, com Vlachodimos a negar males maiores perante o aparecimento de Jhon Murillo, completamente solto, ao segundo poste, decorridos 86 minutos.

Um cabeceamento ao lado de Weigl, aos 84, e um remate ao lado de Pizzi, no limite da grande área, aos 90+1, procuraram sentenciar o triunfo, para além de um golo anulado por posição irregular de Darwin, que acabou por ser o elemento desequilibrador no golo da tranquilidade, a surgir aos 90+4, combinando com Pizzi e descobrindo Waldschmidt no meio dos centrais.