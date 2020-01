Benfica recebe ‘lanterna-vermelha’ e FC Porto joga em casa do Moreirense

O líder Benfica recebe hoje o Desportivo das Aves, na abertura da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num dia em que o perseguidor FC Porto visita o Moreirense.

Os ‘encarnados’, que apenas têm uma derrota em 15 encontros, recebem às 19:00 o ‘lanterna-vermelha’, que tem apenas seis pontos, num encontro em que o alemão Julian Weigl se pode estrear pelo campeão português, que não conta com o marroquino Taarabt.

Em 14 encontros anteriores entre as duas equipas, o Benfica apenas empatou duas vezes e venceu os oito jogos em casa.

O FC Porto, segundo classificado a quatro pontos das ‘águias’, visita às 21:15 o Moreirense, 13.º classificado, sendo que não venceu nas quatro últimas deslocações a Moreira de Cónegos.

Os ‘dragões’ não podem contar com os centrais Pepe, lesionado, e Marcano, com o treinador Sérgio Conceição a assumir que a zona central da defesa será ocupada por Mbemba e Diogo Leite.

No outro encontro do dia, o Santa Clara, 14.º posicionado, com 17 pontos, recebe o Rio Ave, sétimo, com 19.

Programa da 16.ª jornada:

– Sexta-feira, 10 jan:

Santa Clara – Rio Ave, 18:00 locais (19:00 em Lisboa).

Benfica – Desportivo das Aves, 19:00.

Moreirense – FC Porto, 21:15.

– Sábado, 11 jan:

Portimonense – Paços de Ferreira, 15:30.

Boavista – Famalicão, 18:00.

Vitória de Setúbal – Sporting, 20:30.

– Domingo, 12 jan:

Gil Vicente – Belenenses, 15:00.

Marítimo – Vitória de Guimarães, 17:30.

Sporting de Braga – Tondela, 20:00.