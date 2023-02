Benfica B bate Tondela com golos de suplentes na estreia dos reforços nórdicos

O Benfica B acabou hoje com uma série de seis jogos sem vencer na II Liga de futebol, ao bater o Tondela (2-1), com dois golos de suplentes, na estreia dos reforços da equipa principal Tengstedt e Schjelderup.

Na 19.ª ronda, e depois de um empate e cinco derrotas, Henrique Pereira e Gilson Benchimol (jovem avançado cedido pelo Estoril que teve uma estreia auspiciosa pelo novo clube), marcaram os golos ‘encarnados’, aos 69 e 75 minutos, respetivamente.

O Tondela, que vinha de duas vitórias e três jogos sem perder, ainda reduziu aos 88 minutos, com um tento de Marcelo Alves, mas o Benfica segurou o triunfo, mesmo com 10 na parte final, depois da expulsão de Filipe Cruz, aos 90+2.

Com os reforços Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup no ‘onze’, o Benfica B entrou melhor e dispôs de uma oportunidade soberana para marcar aos 10 minutos, altura em que o dinamarquês Tengstedt só não celebrou o golo porque o guardião Niasse defendeu a bola para a trave da baliza.

Já com o treinador da equipa principal, o alemão Roger Schmidt, na bancada – onde foi aplaudido pelos adeptos à sua chegada –, os benfiquistas voltaram a ficar perto do golo aos 29 minutos, quando Cher Ndour, após assistência de João Neves, rematou a rasar o poste esquerdo da baliza do conjunto beirão.

O Tondela reagiu no último quarto de hora do primeiro tempo, período em que dispôs de duas oportunidades flagrantes para ‘faturar’.

Aos 42 minutos, Rafael Barbosa ficou na ‘cara’ de André Gomes, guarda-redes que evitou o golo com uma excelente defesa e, já nos descontos, aos 45+1, foi a vez de o defesa Lacroix evitar que o remate de Pedro Augusto acabasse em golo.

Após o intervalo, o Tondela ficou perto do golo aos 52 minutos, num remate de Rafael Barbosa que foi travado por André Gomes, mas foi o Benfica que se adiantou, aos 69.

Seis minutos depois de substituir Tengstedt, Henrique Pereira inaugurou o marcador, num lance em que também intervieram João Neves e Gilson, que substituíra Schjelderup.

Aos 75, os benfiquistas ampliaram para 2-0, através de Gilson, que, no ‘coração’ da área e, após simulação, tirou dois adversários do caminho e finalizou com sucesso, após assistência de cabeça de Pedro Santos.

Antes do apito final, aos 88 minutos, o Tondela ainda reduziu a desvantagem através de um cabeceamento de Marcelo Alves, que foi insuficiente para evitar a derrota dos beirões.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B – Tondela, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Henrique Pereira, 69 minutos.

2-0, Gilson, 75.

2-1, Marcelo Alves, 88.

Equipas:

– Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz, Lacroix, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Pedro Santos (Kiko, 81), Cher Ndour (Jevsenak, 74), João Neves (Maestro, 81), Gerson Sousa, Casper Tengstedt (Henrique Pereira, 63) e Andreas Schjelderup (Gilson, 63).

(Suplentes: Pedro Souza, Gilson, Henrique Pereira, Ricardo Teixeira, Maestro, Jevsenak, Kiko, Luís Semedo e Nóbrega).

Treinador: Luís Castro.

– Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Manu Hernando, Jota Gonçalves (Strkalj, 74), Bebeto (Rúben Fonseca, 74), Pedro Augusto (Simão Duarte, 82), Ricardo Alves (Marcelo Alves, 82), Naoufel Khacef, Telmo Arcanjo, Daniel dos Anjos e Rafael Barbosa.

(Suplentes: Philipn Tear, Joel Sousa, Dário Miranda, Marcelo Alves, Rodrigio Fajardo, Rúben Fonseca, Strkalj, Cuba e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jota Gonçalves (30), Naoufel Khacef (42), Diogo Capitão (45), Cher Ndour (46), Manu Hernando (61), Rafael Rodrigues (62), Telmo Arcanjo (79), Rúben Fonseca (86), Strkalj (89), Filipe Cruz (89 e 90+2), Kiko (90) e Lacroix (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Filipe Cruz (90+2).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.