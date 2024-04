Belenenses derrota Académico de Viseu e deixa provisoriamente último lugar da II Liga

Um golo de Ricardo Matos, três minutos após entrar em jogo, garantiu o triunfo do Belenenses sobre o Académico de Viseu (1-0), que permitiu aos ‘azuis’ deixar provisoriamente o último lugar da II Liga de futebol.

O triunfo caseiro na 29.ª jornada deu esperança ao Belenenses na luta pela fuga à despromoção, somando 23 pontos e ultrapassando o Lank Vilaverdense, que soma 21, com menos um jogo.

O emblema do Restelo, ainda que de forma provisória, está a apenas dois pontos do Feirense, que ocupa lugar de play-off, e a quatro da Oliveirense, a primeira em ‘zona de salvação’.

A partida, porém, não começou de feição para o Belenenses, que foi dominado no primeiro tempo e apenas deve à eficiência do seu guarda-redes, David Grilo, o 0-0 ao intervalo: o guardião esteve em plano de evidência ao travar, com os punhos, uma tentativa de Marquinho aos dez minutos, seguida de uma corajosa ‘mancha’ aos 22 minutos, quando se encontrava perante Yuri Araújo, em momento de finalização.

A segunda parte foi totalmente díspar, com a equipa lisboeta a assumir as ‘despesas’ do jogo e a estar muito perto de inaugurar o marcador aos 54 minutos, mas Moha Keita, que se encontrava em situação privilegiada para atacar com sucesso a baliza, errou o alvo, adiando a concretização do ímpeto belenense.

A fase dominadora do conjunto do Restelo foi premiada com uma substituição certeira do treinador Mariano Barreto, que lançou Ricardo Matos aos 63 minutos para que apenas três minutos depois, aos 66, se tornasse na figura do encontro ao isolar-se em profundidade após passe bem medido de Rúben Pina e a não vacilar perante o guardião João Monteiro, rematando colocado e sem possibilidades de defesa.

Motivado pelo golo alcançado, o Belenenses ainda dispôs de mais um par de ocasiões para marcar, mas não o conseguiu fazer, tal como o Académico de Viseu que, após uma segunda parte pouco feliz apenas conseguiu criar aproximações de maior perigo junto da baliza contrária nos instantes finais sem, contudo, conseguir evitar a derrota.

Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses – Académico de Viseu, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Ricardo Matos, 66 minutos.

Equipas:

– Belenenses: David Grilo, Tiago Manso (Pedro Carvalho, 63), Rui Correia, Tiago Ilori, Tiago Gonçalves, Danny Tavares, Hélio Cruz, Filipe Chaby (Felipe Dini, 43), Moha Keita (Midana Sambu, 63), Rúben Pina (Xavi Fernandes, 90+7) e Zequinha (Ricardo Matos, 63).

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Fábio Luís, Felipe Dini, Chapi Romano, Xavi Fernandes, Midana Sambú, Ricardo Matos e Maxuel Cássio).

Treinador: Mariano Barreto.

– Académico de Viseu: João Monteiro, Miguel Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes (Rodrigo Pereira, 82), Sori Mané, Soufiane Messeguem (Francisco Machado, 74), Marquinho, Gauthier Ott, Yuri Araújo e André Clóvis.

(Suplentes: Matheus Sampaio, Jeppe Simonsen, João Pinto, Igor Milioransa, Samba Koné, Francisco Machado, Martim Ferreira, Rodrigo Pereira e Stiven Petkov).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gauthier Ott (44), Danny Tavares (82), André Clóvis (83) e Marquinho (88).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.