Beatriz Carneiro, atleta do FC Águias de Santa Marta, convocadanovamente para a Seleção Nacional Sub-17 de futsal feminino.

Beatriz Arminda Neto Carneiro, atleta de 16 anos de idade, do FC

Águias de Santa Marta, que milita na liga placard, foi mais uma vez

convocada para o estágio da Seleção Nacional sub-17 de futsal

feminino. As selecionadas vão realizar quatro treinos na FPF Arena

Portugal e um jogo treino, frente ao Sporting CP, no pavilhão João

Rocha. A lista de convocadas pelo selecionador nacional André

Teixeira, foi divulgada esta segunda-feira, dia 13 de janeiro no site da

FPF.

Beatriz Carneiro, alcançou uma etapa significativa na sua carreira ao

completar 70 jogos em campeonatos nacionais, no qual 40 jogos pela

equipa sénior, que milita na Liga Placard, e 30 jogos pela equipa sub-

19 do Campeonato Nacional, com as cores das Águias de Santa

Marta.

Em declarações aos órgãos de comunicação, Beatriz Carneiro

expressa a sua felicidade por ter sido convocada novamente. “É

sempre bom sentir o nosso trabalho reconhecido, pelos técnicos

nacionais. É uma motivação enorme para continuar a crescer

enquanto atleta e pessoa. Estou convicta que é nos desafios fora da

nossa zona de conforto, que ampliamos a nossa aprendizagem e

evoluímos para o futuro próximo”.