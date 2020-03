BE vai questionar todas as escolas sobre presença de amianto

O BE anunciou hoje que vai questionar todas as escolas e agrupamentos sobre que equipamentos é que têm amianto uma vez que “o Governo insiste em manter a opacidade” nesta questão.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada bloquista Joana Mortágua lembrou que em novembro do ano passado o BE apresentou “um requerimento ao Governo para que o Ministério da Educação apresentasse a lista das escolas, dos equipamentos escolares que contêm amianto”.

“Perante a opacidade do Governo, que insiste em não responder com esta listagem, há organizações, há movimentos que têm vindo a recolher eles próprios informações sobre quais são as escolas que contêm amianto”, apontou.

Apesar de considerar que “esta responsabilidade cabe ao Governo”, o BE considera que “esta informação é urgente” já que “a transparência é a única coisa que pode trazer tranquilidade às comunidades escolares”.

“Perante a recusa do Governo em responder ao nosso requerimento, o Bloco de Esquerda vai fazer uma pergunta a todas as escolas e agrupamentos de escolas de Portugal – mais de 800 – sobre que equipamentos é que têm amianto e que identificação é que têm de materiais com amianto nas escolas”, adiantou.

Para Joana Mortágua, “esta informação é importante para que o país possa estar esclarecido sobre a dimensão do problema”.

“O amianto é um produto material que é cancerígeno, é perigoso e portanto a remoção deste material é uma obrigação do Governo tal como é a publicidade sobre a listagem dos equipamentos que têm este material”, advertiu ainda.