Barragem de Vilar e Segões com “água excelente para banhos”

A qualidade das águas balneares da Albufeira de Vilar e Segões, ambas no concelho de Moimenta da Beira, não podia ser mais alta: “excelente para banhos”. A classificação é da Agência Portuguesa do Ambiente, a entidade responsável pelas políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável no país.

No distrito de Viseu, e integrado na região norte, só a zona balnear da Folgosa, no concelho de Castro Daire, recebeu idêntica apreciação. E na região centro, também do distrito de Viseu, apenas mais três: Senhora da Ribeira (Santa Comba Dão), Trabulo (Sátão) e S. João do Monte (Tondela).

A excelência alcançada pelas águas das duas ‘praias fluviais’ de Moimenta da Beira representa não só um fator de segurança na utilização das águas, no contexto sanitário, como também um importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico.

Considerando a excecionalidade da situação de saúde pública em que o país ainda se encontra, o início da época balnear, a ocupação e a utilização destas duas zonas balneares do concelho, só abrirá oficialmente no dia 4 de julho e encerrará a 13 de setembro.

—