Balcão Único do Prédio disponível em Vila Nova de Paiva

Este espaço de atendimento presencial permitirá aos paivenses poderem identificar as suas propriedades de forma simples e gratuita e assim conseguirem garantir a titularidade dos seus terrenos e marcar os seus limites.

Este é um procedimento obrigatório para a realização de escrituras de compra e venda de terrenos ou propriedades, usucapião, permutas ou doações, partilhas e também para a realização de novos registos.

O Balcão Único do Prédio funcionará no antigo Posto de Turismo, no Auditório Municipal Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva, nos dias úteis, no horário entre as 9h e as 12h30 e entre as 13h30 e as 17h.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, pode contactar pelo endereço de correio eletrónico bupi@cm-vnpaiva.pt ou pelo telefone 961 787 189.