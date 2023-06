Balcão Único do Prédio (BUPi) no edifício do antigo Mercado Municipal de Viseu

O Balcão Único do Prédio (BUPi) Viseu passará a estar também disponível no edifício do antigo Mercado Municipal, para além da loja do Espaço Cidadão da Rua Direita, anunciou hoje a autarquia.

O objetivo é “dar uma resposta mais eficiente aos cidadãos, nomeadamente aos proprietários de prédios rústicos e mistos que pretendam georreferenciar e registar gratuitamente as suas propriedades”, justificou.

O atendimento ao público funciona em dias úteis, entre as 09:00 e as 12:00 horas e entre as 14:00 e as 16:00 horas, através de marcação prévia.