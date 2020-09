Baja TT do Pinhal marca o regresso da modalidade em Portugal

A Escuderia Castelo Branco é a entidade organizadora da primeira prova de Todo-o-Terreno realizada em Portugal desde que o país foi afectado pela pandemia do covid19. Tal como aconteceu com o Rali de Castelo Branco, a Baja TT do Pinhal, que se realiza nos dias 12 e 13 de setembro, marca o regresso da modalidade ao activo.

Na edição de 2020, a prova que se disputa na zona do Pinhal Interior é pontuável para a Taça do Mundo FIM de Bajas e para o Campeonato Europeu de Bajas nas motos e pontua, também, para os respectivos campeonatos nacionais de carros e motos. Os mais de 150 pilotos inscritos, em carros, em motos, em quads e em SSV, vão ter pela frente um percurso mais rolante e com cerca de 100 quilómetros completamente novos.

Além das novidades no percurso competitivo, destaque para a forma como a Baja TT do Pinhal foi montada. Na prática, vão acontecer duas corridas numa. Os carros vão ter a vila da Sertã como centro operacional, enquanto os concorrentes de motos, quads e SSV vão estabelecer-se em Vila Velha de Ródão. Além disso, destaque, ainda, para o concelho de Proença-a-Nova, onde decorrerá muita da acção desportiva.

“Fazer com que esta prova fosse uma realidade implicou um esforço adicional por parte da Escuderia Castelo Branco porque, apesar do sucesso que foi o Rali de Castelo Branco, em Julho, continuamos a viver tempos de grande imprevisibilidade. Conseguimos concretizar o nosso objectivo e acreditamos que a Baja TT do Pinhal vai ser um bom espectáculo para todos os que acompanharem a competição. Além das novas pistas, os pilotos vão encontrar condições muito diferentes daquelas a que estavam habituados nas últimas edições, que se realizaram no fim do Inverno”, explicou Sérgio Sequeira, director de prova de motos, quads e SSV na Baja TT do Pinhal.

Baja TT do Pinhal amiga do ambiente

A prova organizada pela Escuderia Castelo Branco é o segundo eco evento realizado nesta nova realidade com o reconhecimento da Valnor, a empresa ambiental e de tratamento de resíduos na Beira Baixa e no Alto Alentejo, pelas boas práticas amigas do ambiente. Além disso, a Baja TT do Pinhal será alvo de aturado escrutínio nesta área pois é a primeira prova do Campeonato de Portugal de TT a receber um observador da comissão de sustentabilidade recentemente criada pela FPAK.

A Baja TT do Pinhal começa no sábado, dia 12 e termina no dia seguinte, domingo. Os concorrentes vão competir nas exigentes pistas de TT do Pinhal Interior que é a imagem de marca desta corrida.