AVS perde, mas garante play-off de subida com empate do Marítimo

O AVS perdeu na receção ao Tondela, por 1-0, mas garantiu na mesma o acesso ao play-off de subida, por via do empate do Marítimo, na 34.ª e última jornada da II Liga de futebol.

No fecho do campeonato, o AVS segurou a terceira posição, com os mesmos 64 pontos do Marítimo, face à vantagem no confronto direto com os madeirenses, que perderam os dois encontros entre as duas equipas.

O conjunto da Vila das Aves vai, assim, disputar o play-off de acesso à próxima edição da I Liga com o Portimonense, 16.º colocado do primeiro escalão, com a primeira mão agendada para 25 de maio, em Portimão, e a segunda em 02 de junho, em casa dos avenses.

O AVS dependia unicamente de si para segurar o terceiro lugar, mas acusou a responsabilidade e voltou a claudicar, valendo o empate sofrido pelo adversário direto em Viseu, com um golo sofrido aos 83 minutos, num dos momentos de maiores festejos na Vila das Aves.

Em campo, o AVS voltou a ‘tremer’, numa primeira parte para esquecer, com Costinha a adiantar o Tondela, aos 28 minutos, aproveitando uma falha de Clayton, e ficou perto do segundo, aos 35, mas acertou no ‘ferro’.

Os locais melhoraram alguma coisa após o intervalo, criaram algumas situações para marcar, em quase todas envolvendo Nenê, melhor marcador da II Liga, com 23 golos, e homenageado antes do encontro, mas o resultado não sofreria mais alterações.

Os minutos finais foram intensos somente pela incerteza das informações que chegavam de Viseu, ‘explodindo’ os adeptos numa festa contida.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

AVS – Tondela, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Costinha, 28 minutos.

Equipas:

– AVS: Simão Bertelli, Léo Alaba (Yair Mena, 81), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca (Stênio, 59), Jonatan Lucca (Talles Wander, 66), Bernardo Martins, Luís Silva, Mercado, Nené e Tunde (Talles Wander, 66).

(Suplentes: Pedro Trigueira, Jorge Teixeira, Edson Farias, Fábio Pacheco, Gustavo Mendonça, João Amorim, Stênio, Yair Mena e Talles Wander).

Treinador: Jorge Costa.

– Tondela: Ricardo Silva, Bebeto, Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Lucas Barros, Luan Farias (Yaya Sithole, 71), Cícero, Hélder Tavares (André Ceitil, 89), Cuba (Rui Gomes, 55), Costinha (Pedro Maranhão, 71) e Roberto (Gustavo França, 89).

(Suplentes: Joel Sousa, Luís Rocha, Diego, André Ceitil, Yaya Sithole, Rui Gomes, Pedro Maranhão, Cascavel e Gustavo França).

Treinador: Sérgio Gaminha.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fernando Fonseca (27), Bernardo Martins (56), Pedro Maranhão (71) e Ricardo Silva (77). Cartão vermelho direto para Luís Silva (90+5).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.