AVISO | ENCERRAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS E DESPORTIVOS | 15 DE JANEIRO | CONTROLAR A PANDEMIA COVID-19

Face às medidas de confinamento geral anunciadas pelo Governo no dia 13 de janeiro

devido ao número elevado de casos com COVID-19 no país e tendo em conta a situação

epidemiológica no concelho, o Município encerra a partir de hoje, dia 15 de janeiro, o

Museu e Biblioteca Municipais, o Cineteatro Dr. Morgado, o Complexo Desportivo e as

infraestruturas envolventes, nomeadamente o Pavilhão Municipal e campos de futebol, à

exceção dos courts de ténis, a Piscina Municipal, o Pavilhão Polidesportivo de S.

Vicente de Lafões, os Pavilhões Multiusos de Arcozelo das Maias e de Ribeiradio

(excluindo as atividades letivas e religiosas) e restantes pavilhões polidesportivos

existentes no concelho.