Avançado venezuelano Matias Lacava deixa o Tondela

O venezuelano Matias Lacava regressou ao Academia Puerto Cabello, que o tinha emprestado ao Tondela em janeiro de 2022, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD vem por este meio informar que a Academia Puerto Cabello decidiu acionar a cláusula existente no contrato de cedência de Matias Lacava, válido até ao final da presente época, e que permitia resgatar o atleta durante o mês de janeiro de 2023”, informou hoje o emblema tondelense.

Segundo o comunicado de imprensa, o avançado “já não marcou presença no treino” de hoje, depois de na última segunda-feira ter integrado os convocados para enfrentar o Penafiel, tendo entrado aos 61 minutos, para substituir Manu Hernando.

O extremo venezuelano Matias Lacava chegou ao Tondela no último dia do ‘mercado de inverno’ de 2022, com 19 anos, e já tinha tido uma experiência internacional no emblema espanhol Vinotinto.

Ao serviço do Tondela fez 21 jogos, nas diversas competições em que o clube beirão marcou presença e marcou um golo, no atual campeonato, na 10.ª jornada, no Estádio do Mar, em Matosinhos, frente ao Leixões, num jogo que ficou 1-1.