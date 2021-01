“Avançado Romy Silva cedido por empréstimo do Académico”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o Académico

de Viseu SAD para o empréstimo do avançado Romy Silva, de 23 anos, até ao

final da temporada.

Romy, avançado Guineense que irá vestir a camisola 29 dos Trambelos,

já representou em Portugal o Olivais e Moscavide onde esteve em evidência e

rapidamente deu o salto para o Académico de Viseu SAD.

Está assim assegurada a primeira contratação do mercado de inverno e

que estará às ordens do treinador Paulo Meneses.