Avançado norte-americano Ikoba reforça Académico de Viseu

O ponta de lança Eduvie Ikoba é reforço do Académico de Viseu, informou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol, com quem o jogador assinou um contrato válido até 30 de junho de 2026.

Ikoba tem 25 anos, nacionalidade norte-americana e nigeriana, e tem em Viseu uma segunda experiência no futebol europeu, depois de chegar em 2019 para jogar nos húngaros do Zalaegerszegi, onde em duas temporadas conquistou uma Taça da Hungria, e marcou 14 golos nos 38 encontros realizados ao serviço do emblema húngaro.

Em dia de fecho de mercado, a SAD do atual quinto classificado da II Liga de futebol, assegurou o nono reforço para o plantel orientado por Vítor Martins, depois das contratações do extremo esquerdo Maiga (ex-Trofense), do avançado Steven Petkov (ex-Moreiense), do ala direito Jepper Simonsen (ex- Podbeskidzie, Polónia), do defesa direito Miguel Bandarra (ex-Farense), dos médios defensivos Samba Koné (ex-FC Porto) e Sori Mané (ex-Moreinse), ainda do defesa lateral esquerdo Henrique Gomes, emprestado pelo Gil Vicente, e do defesa central João Pinto, ex-Feirense.

Ikoba ainda não integrou a sessão de treino de hoje, na preparação dos viseenses para o jogo de sábado, pelas 15:30 em Penafiel, a contar para a quarta jornada da II Liga de futebol.