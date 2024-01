Avançado nigeriano Clinton Udeh assina pelo Tondela

O avançado nigeriano Clinton Udeh, que tinha rescincido o vínculo com o Vitória de Guimarães na semana passada, assinou até ao final da presente época com o Tondela, anunciou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

Em declarações divulgadas pelo Tondela, Clinton Udeh, de 22 anos, assumiu que é “um típico jogador de ataque” e admitiu que é “muito forte no um contra um, muito técnico, intenso e sempre a olhar para a frente”.

O novo camisola ’30’, que já se encontra às ordens do treinador Tozé Marreco, é o terceiro reforço dos beirões neste mercado de inverno, depois de Samuel Lobato (ex-Famalicão) e Gustavao França (ex-Länk Vilaverdense).