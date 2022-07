Jonathan Toro, avançado internacional hondurenho, é reforço do Académico de Viseu, confirmou a SAD do clube da II Liga de futebol.

Tem 25 anos e joga desde 2104 em Portugal, quando chegou para os juniores do Gil Vicente, tendo cumprido ainda três temporadas na equipa de seniores do clube de Barcelos, antes de rumar ao Varzim, então emprestado pelos espanhóis do Huesca, onde nunca chegou a jogar.

Seguiram-se na careira do internacional hondurenho a Académica de Coimbra, Tondela, Desportivo de Chaves e de novo a formação da ‘Briosa’, de onde chega agora para o Académico de Viseu.

Jonathan Toro é o oitavo reforço para o plantel que trabalha às ordens de Pedro Ribeiro, depois de Javi Currás (ex-Atlético de Madrid), André Clóvis (ex-Estoril), João Monteiro (ex-Belenenses SAD), Nduwarugira (ex-Leixões), Capela (ex-Penafiel) Ícaro Silva (ex-Feirense) e André Almeida (ex-Sporting da Covilhã).

O Académico de Viseu continua a preparar a nova época na II Liga de futebol, onde na primeira jornada vai jogar no Seixal, frente ao Benfica B, e com o primeiro apronto de pré-época agendado para sábado, 09 de julho, frente à equipa de juniores dos viseenses.