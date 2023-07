Avançado Gustavo França chega ao Tondela por empréstimo do São Bernardo

O avançado brasileiro Gustavo França vai jogar no Tondela por empréstimo do São Bernardo, cedido por uma época, anunciou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

“Gustavo França é ‘auriverde’. O avançado de 21 anos chega por empréstimo do EC São Bernardo, numa cedência válida até final de junho de 2024”, escreveu a SAD do Tondela em comunicado.

O jogador está integrado no plantel às ordens de Tozé Marreco desde segunda-feira, dia em que o Tondela iniciou os trabalhos de preparação para a nova época, e hoje “já participou no primeiro treino” da equipa.

Pela primeira vez a jogar fora do Brasil, Gustavo França admitiu, em declarações ao clube, que está “muito feliz” e que não pensou duas vezes, “mal soube do interesse do Tondela” e afirmou estar “preparado para a exigência do futebol português”.

“Estou aqui para trabalhar, podem cobrar de mim que eu vou dar sempre o máximo para ajudar a equipa e os meus companheiros. Golos? Isso será a consequência natural desse mesmo trabalho”, disse.

Gustavo França junta-se ao também avançado Roberto, aos laterais Lucas Barros e Luís Rocha, aos guarda-redes Ricardo Silva e Iuri Miguel, e aos médios Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil e Hélder Tavares, que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.