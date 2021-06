Avança 2ª fase da reabilitação do edifício sede da Águas de Viseu

Na sessão de hoje, o Executivo aprovou a adjudicação da obra correspondente à segunda fase da reabilitação do edifício que será a nova sede do SMAS, Águas de Viseu. A empreitada, com um prazo de execução de 546 dias, representa um investimento que ronda os 2 milhões de euros.

Saliente-se que a nova sede da Águas de Viseu ficará localizada no edifício com fachada para a Rua Dr. Luís Ferreira (rua do Comércio), Travessa de S. Domingos e Rua D. Duarte. A sua instalação no Centro Histórico de Viseu representa a implantação de mais uma âncora na estratégia de revitalização que o Município de Viseu está a levar a cabo naquela zona da cidade.