Autocarro “Verdinho” já está em circulação em Lamego

Já está em circulação o novo autocarro do “ Verdinho “, o sistema de transportes urbanos de Lamego , sendo esta a primeira viatura cem por cento elétrica. A eficiência energética e a mobilidade sustentável aliam-se agora à aposta do Município de Lamego em modernizar e renovar a frota de autocarros com o objetivo de disponibilizar um transporte público alternativo cada vez melhor.

“Com tecnologia mais eficiente, o novo autocarro contribui para melhorar a qualidade de vida do concelho, porque é menos poluente e dá um contributo significativo ao nível da sustentabilidade ambiental. Este é o primeiro pequeno passo do processo de descarbonização que vamos implementar. Além disso, temos respondido às necessidades sentidas pelos munícipes, com a entrada em funcionamento de novas linhas e circuitos que permite alargar o serviço a mais passageiros”, explica o Presidente Francisco Lopes.

O “ Verdinho ” serve neste momento seis circuitos, com transportes adaptados a pessoas de mobilidade reduzida.

As viaturas são operadas pela empresa “Rodonorte”, desde setembro de 2021. O sistema é ainda complementado pela rede de linhas intermunicipais sob tutela da CIM DOURO.

