Autárquicas: PS de Nelas candidata antiga vereadora Sofia Relvas à Câmara

A antiga vereadora e ex-vice-presidente da Câmara de Nelas, no distrito de Viseu, Sofia Relvas, é a candidata do PS à autarquia nas próximas eleições, anunciou hoje aquela estrutura partidária.

Em nota enviada à agência Lusa, a concelhia do PS de Nelas afirmou que a decisão de candidatar a militante socialista foi aprovada por “unanimidade e aclamação” na noite de sexta-feira, e reflete “o pleno reconhecimento das qualidades pessoais e profissionais da camarada Sofia Relvas”.

A estrutura do PS local destacou a “comprovada competência, capacidade de liderança e inquestionável espírito de serviço público” da candidata à autarquia, que foi vereadora entre 2013 e 2019, em executivos liderados pelo PS.

O PS perdeu as eleições autárquicas em Nelas para o PSD em 2021 (os sociais-democratas têm quatro eleitos no executivo, contra três dos socialistas) e aposta na antiga autarca para recuperar a Câmara Municipal, reconhecendo-lhe o perfil ideal para liderar “um projeto autárquico forte, inovador e centrado nas reais necessidades dos munícipes”.

Em setembro de 2018, no seu segundo mandato na Câmara, Sofia Relvas era vice-presidente do município, tendo sido destituída destas funções pelo então presidente José Borges da Silva e deixou o cargo que desempenhava a tempo inteiro, para assumir um “compromisso profissional remunerado” com a Associação Empresarial da Região de Viseu, incompatível com aquelas funções autárquicas, mas manteve-se na vereação, revelava o despacho da presidência do município.

Em abril de 2019, acabou por renunciar ao mandato de vereadora e passou a integrar a direção de um hospital privado de Viseu, onde se mantém.

Ouvida hoje pela Lusa, Sofia Relvas manifestou-se muito grata pelo desafio que lhe foi colocado pelo PS de Nelas e destacou a aprovação do seu nome por unanimidade.

“Aceitei, naturalmente, essa responsabilidade, muito motivada por aquilo que acredito que é o trabalho da gestão pública, o trabalho da política autárquica”, afirmou.

A antiga vereadora recusou, no entanto, comentar a sua saída de funções no anterior mandato na autarquia de Nelas.

“Não temos mais nenhuma declaração a fazer, neste momento, por referência a experiências passadas. Interessa-me focar no trabalho do futuro, organizar as melhores equipas para esse propósito e prepararmo-nos para isso”, sublinhou Sofia Relvas.

Acrescentou apenas que a sua candidatura pretende recolocar Nelas “no lugar que merece”.

“É um concelho cheio de oportunidades, que continua a atrair excelente investimento privado, continua a ter níveis de qualidade de vida que merecem ser impulsionados e mais dinamizados e vou estar focada nos próximos meses para conseguirmos essa conquista”, vincou a candidata.