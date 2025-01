Autárquicas: PS aposta em Miguel Torres para a Câmara de Tondela

O coordenador da Associação de Desenvolvimento Local Adices, Miguel Torres, vai encabeçar a lista do PS à Câmara de Tondela nas próximas eleições autárquicas, como independente, disse à agência Lusa o presidente da estrutura concelhia do partido.

Miguel Torres – que será apresentado hoje à noite, numa sessão que conta com a presença do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos – foi vereador da Câmara de Tondela entre 2017 e 2021, eleito pela lista do PSD (também como independente).

“Procurámos encontrar alguém que tivesse alguma experiência autárquica e, sobretudo, que tivesse experiência em lidar com projetos e candidaturas”, justificou à Lusa o presidente do PS Tondela, Rui Santos.

O dirigente partidário explicou que a função que Miguel Torres exerce na Adices “obriga a que esteja permanentemente a lidar com projetos e candidaturas” e também habituado a trabalhar “numa relação de cooperação entre os diversos atores que estão no território, desde as câmaras, às associações locais”.

Rui Santos admitiu que o “candidato natural” seria Francisco Coutinho, com quem o PS obteve 43,38% dos votos nas autárquicas de 2021 (ficando a apenas 242 votos do PSD), mas que passou a ser inelegível por motivos profissionais.

Nas últimas eleições autárquicas, o PSD venceu neste concelho do distrito de Viseu, conseguindo 44,92% dos votos com uma lista encabeçada por José António Jesus. Este acabou por renunciar ao mandato em novembro de 2022, depois de ter sido condenado num processo relativo à apropriação de dinheiro público (ao ter recebido pagamentos indevidos por deslocações em viaturas próprias, quando na verdade fez as viagens em viaturas do município).

Rui Santos lembrou que, “desde muito novo, o Miguel esteve ligado às atividades da cultura, ao movimento associativo e à dinâmica dos projetos culturais e outros”, características que considerou fundamentais para fazer a mudança que é precisa em Tondela.

Além de ser coordenador da Adices (associação com intervenção nos concelhos de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela) desde novembro de 2021, Miguel Torres, de 55 anos, é presidente da Minha Terra – Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local.

Foi animador, programador e gestor cultural na Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) desde 1987 (de forma profissional entre 1996 e 2017), coordenador da Comum, uma rede de programação cultural que envolvia sete municípios, e também dos projetos do Programa Operacional do Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS).

Rui Santos garantiu que o PS está a trabalhar numa lista “que seja representativa quer em termos geográficos nas diversas zonas do concelho, quer em termos de várias áreas de