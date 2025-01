Autárquicas: Fernando Silvério repete candidatura pelo PSD em Resende

O vereador da oposição Fernando Silvério repete a candidatura pelo PSD à Câmara Municipal de Resende com o principal objetivo de ganhar para fixar mais pessoas no concelho, disse hoje o próprio à agência Lusa.

“Preocupa-me uma perda acentuada de população nos últimos anos, o que leva a perdas de apoio financeiro, do próprio Estado, porque estamos abaixo dos 10 mil habitantes”, disse hoje à agência Lusa Fernando Silvério.

O recandidato admitiu que todos os seus projetos para o Município de Resende são “com um único objetivo, o de fixar pessoas no concelho”.

E, para isso, “é necessário atrair empresas, apoiar os jovens e o emprego e melhorar as acessibilidades”.

Em 2021, foi também o candidato do PSD ao Município de Resende e perdeu por uma diferença de 143 votos, ou seja, olhando para o histórico do concelho, o partido “tem vindo a conquistar o eleitorado”, o que faz com que se mostre “muito confiante”.

“Desde 2021 que iniciámos um projeto político que denominámos ‘Valorizar Resende’ e, agora, a nossa ideia é melhorá-lo, aperfeiçoá-lo e ir ainda mais ao encontro das necessidades das pessoas, porque temos sentido muito isso junto da população, porque temos estado muito presentes e temos essa perceção”, disse.

Sem abandonar alguns projetos apresentados em 2021, como, por exemplo, “a aposta no seguro de saúde municipal”, vai também alargar o programa eleitoral a “apoios à formação e educação dos jovens para os capacitar para o mercado de trabalho”.

“Temos também uma grande preocupação com a necessidade de políticas de criação de emprego, principalmente nos jovens, para que não abandonem o nosso concelho e possam permanecer na terra que tanto gostam e que, por vezes, se veem obrigados a deixar”, disse.

E isto “faz-se com incentivos para a contratação de jovens, quer junto do comércio local, como das empresas, tanto as que já estão estabelecidas no concelho, como as que se queiram fixar”.

E, para as atrair, “também é preciso melhorar as acessibilidades”.

“Resende padece de um problema grande de acessibilidade. Está encravado. Temos a A24, a sul, e, a norte, a A4, mas não temos acessos condignos a essas autoestradas. Isso condiciona e dificulta tudo, porque a forma de transportar os produtos para qualquer uma destas vias é extremamente oneroso e difícil”, reconheceu.

Para melhorar os acessos, acrescentou, “é preciso contar com o poder central e para isso é necessário que o poder local faça a pressão necessária” e isso Fernando Silvério prometeu que “será uma constante, junto do Governo”.

Fernando Silvério, de 52 anos, é natural da freguesia de Barro, no concelho de Resende, licenciado em Direito, exerce advocacia.

Já foi vereador no Município de Lamego e presidente da assembleia de freguesia de Lamego, Almacave e Sé.

Em 2021, o PSD alcançou 47,09% do eleitorado (3.506 votos), conquistando três vereadores. O Município é liderado pelo PS, com Garcez Trindade, que conseguiu 49,01% dos eleitores (3.649 votos).