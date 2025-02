Autárquicas: Candidato do PS à Câmara de Viseu quer revisão do PDM

O candidato do PS à presidência da Câmara de Viseu apontou hoje a revisão do PDM como uma das prioridades caso seja eleito nas próximas autárquicas, por considerar que atualmente “é um problema e não uma solução”.

Em declarações aos jornalistas, João Azevedo, que é vereador da oposição no executivo liderado por Fernando Ruas (PSD), considerou o Plano Diretor Municipal (PDM) “uma amarra no desenvolvimento da cidade e do concelho”.

O socialista lembrou que, no início do mandato, “a alteração do PDM foi um instrumento mal conduzido politicamente, mal pensado, mal planeado”, e “prejudicou não só o período de desenvolvimento dos investidores no território, mas também no plano futuro”.

“Os investidores perderam confiança nos agentes decisórios do concelho de Viseu”, lamentou, garantindo que, quando o PS ganhar a Câmara de Viseu, a revisão do PDM será uma das apostas principais para dotar novamente o concelho “de um instrumento que dê capacidade de confiança e de organização do território”.

O candidato socialista frisou que se trata do “documento mais importante da organização do território”, sendo, por isso, “obrigatório que o PDM seja revisto de uma forma inteligente”.

“Teremos os melhores especialistas nesta matéria para apresentar o melhor documento para Viseu, coisa que não aconteceu no passado”, acrescentou o também deputado parlamentar.

João Azevedo deixou ainda críticas à forma como o executivo organizou e planeou a Cidade Europeia do Desporto, que considerou ter sido “uma oportunidade perdida”, e ao sistema de transportes Mobilidade Urbana de Viseu (MUV). Manifestou ainda receios quanto à possibilidade de o município não conseguir aproveitar o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para resolver o problema da falta de habitações.

“Estes quatro anos foram anos de abatimento da capacidade de desenvolver Viseu nas diferentes áreas e de liderar uma estratégia para o concelho e para a região. Essa incapacidade traduz-se hoje numa descrença generalizada na visão e na força da Câmara Municipal”, lamentou.

Segundo João Azevedo, “Viseu vinha de um ciclo muito afirmativo e esperançoso que foi interrompido e se perdeu”, em várias áreas: “na mobilidade e transportes, na atração de empresas, na dinâmica turística que se quebrou a olhos vistos, na revitalização do centro histórico, na cultura, na coesão territorial, no funcionamento do urbanismo, amarrado num PDM que só tem travões”.

João Azevedo, de 50 anos, que vai repetir a candidatura à Câmara de Viseu, foi autarca em Mangualde desde 2009 e deixou o mandato a meio, em 2019, para assumir o cargo de deputado na Assembleia da República.

Questionado sobre o facto de ser oriundo do concelho de Mangualde, o socialista admitiu que sabia que esse facto seria motivo de discussão pública, o que considerou demonstrativo da sua “coragem de ter vindo para este combate”.

No seu entender, “isso não é um problema”, como demonstraram os resultados das eleições autárquicas de 2021, quando obteve 38,26% dos votos (quatro mandatos), contra os 46,68% do PSD (cinco mandatos).