Autarquia de Vouzela tem inscrições abertas para Mercado de Natal

A Câmara Municipal de Vouzela, distrito de Viseu, tem a decorrer as inscrições para a participação no Mercado de Natal, numa iniciativa integrada no programa do Vouzela Vila Natal.

De 03 a 23 de dezembro, todos os artesãos, empresas, produtores e coletividades, com sede preferencialmente no concelho de Vouzela, podem expor os seus produtos para divulgação ou venda no Mercado de Natal.

“Com esta atividade pretende-se criar um espaço de referência, dando a oportunidade de divulgação do artesanato, gastronomia e produtos locais”, sublinha.

