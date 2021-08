Autarquia de Vouzela canalizou cerca de 17.500 euros para a atribuição de prémios aos produtores de gado do concelho

A Câmara Municipal de Vouzela continua a desenvolver esforços para valorizar o mundo rural, nomeadamente

através da atribuição de incentivos à produção pecuária, depois do cancelamento, devido à pandemia, dos três

concursos pecuários que anualmente se realizavam no concelho.

Recorde-se que era habitual a realização dos concursos da Giesteira (Queirã) em junho, das Festas do Castelo

(Vouzela) em agosto, e da Malhada do Salgueiro (Fornelo do Monte) em novembro, iniciativas que tinham como

objetivo a promoção da atividade pecuária e a valorização das raças autóctones. Em 2018, estes concursos

permitiram conceder aos produtores participantes apoios no valor de 5.300€. Já em 2019, o valor dos apoios

distribuídos ascendeu a 7.535€, devendo-se o aumento à implementação da atribuição de prémios de presença a

todos os animais a concurso e não somente aos melhores classificados, como acontecia até então.

Devido ao cancelamento dos concursos em 2020 e 2021, por causa da pandemia, e para compensar os

produtores por estas perdas, a autarquia está neste momento a atribuir um prémio suplementar aos 46

participantes dos concursos pecuários, num valor monetário que pode variar entre 50€ a 150€ por participante, em

função das participações nos concursos pecuários de 2018 e 2019. O valor global canalizado para esta medida

ascende a 4.640€.

Contas feitas, nestes últimos anos, a autarquia apoiou em cerca de 17.500 euros os produtores de bovinos e

pequenos ruminantes do concelho, incentivando assim a atividade pecuária e o desenvolvimento rural do território.

