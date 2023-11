Autarquia de Santa Comba Dão atribui 90 mil euros a freguesias

As juntas e uniões de freguesia de Santa Comba Dão receberam da Câmara 90 mil euros para realizarem obras e projetos que promovem o desenvolvimento do território e a qualidade de vida, no âmbito da celebração de contratos-programa.

“Ao abrigo deste instrumento financeiro, o município apoia um conjunto de projetos e investimentos que, de outra forma, seriam mais difíceis de suportar pelas juntas e uniões de freguesia”, justificou a autarquia.

Os contratos-programa abrangem obras de requalificação, ampliação e construção, arranjo de vias, melhoramentos, aquisição de equipamentos e ajardinamento de espaços públicos.

“Para a prossecução destas iniciativas é atribuído um montante de 15 mil euros a cada uma das juntas e uniões de freguesia do concelho”, nomeadamente Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro, Óvoa e Vimieiro e Treixedo e Nagozela e Pinheiro de Ázere, São João de Areias e Freguesia de São Joaninho.