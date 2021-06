Autarquia de Moimenta da Beira e a AF Viseu assinaram protocolo

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira e a Associação de Futebol (AF) de Viseu assinaram esta terça-feira, 22 de junho, um protocolo de parceria que vais permitir aos clubes, coletividades e instituições do concelho usufruir das instalações da Academia de Futebol Distrital, em Viseu.

A cerimónia decorreu nos Paços do Concelho de Moimenta da Beira e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e do Presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes.

O protocolo de colaboração, assinado entre as duas entidades, tem como objetivo operacionalizar e promover o reforço de cooperação cultural, desportiva e humana entre as instituições, facultando o acesso às instalações da Academia de Futebol Distrital a todos os clubes, coletividades e instituições do concelho de Moimenta da Beira. Uma parceria que a Associação de Futebol de Viseu quer levar a todos os concelhos do distrito de Viseu.