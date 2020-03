NO SEGUIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O COVID-19:

AUTARQUIA DE MANGUALDE E JUNTAS DE FREGUESIA COM OPERAÇÕES DE DESINFEÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM TODO O CONCELHO

Numa ação concertada entre a Autarquia e as Juntas de Freguesia de Mangualde, iniciaram , dia 23 de março, as operações de desinfeção de todos os espaços públicos do concelho. O trabalho em marcha visa mitigar a propagação do COVID-19, nomeadamente nos espaços públicos onde existe maior risco de propagação na cidade bem como nas aldeias das freguesias do concelho.

O plano de trabalho definido visa desinfetar espaços públicos tais como: paragens de autocarros; zonas de táxis, bancos de jardim, bem como espaços exteriores a supermercados, padarias, papelarias, bancos, CTT, escolas, entidades da administração local, Unidade Saúde Familiar, Centro Saúde, Estação Ferroviária entre outros espaços de importante passagem de pessoas.

A desinfeção dos espaços públicos em Mangualde segue as recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente na identificação dos espaços a desinfetar, bem como no tipo de produto a aplicar.