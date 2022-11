Autarquia de Mangualde convida para programação de Natal

A Câmara de Mangualde promove, a partir de hoje, uma programação especial de Natal que inclui atividades em vários pontos da cidade.

“A toda a animação juntam-se as tradições e a solidariedade, que são tão características dos mangualdenses”, referiu a autarquia, que organiza o programa com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.

A “magia do Natal” chega à cidade na quinta-feira, com a inauguração da iluminação. Leituras de histórias e contos, ateliês de Natal, um concerto protagonizado pelo Ensemble de sopros e percussão da Orquestra POEMa, outros momentos musicais e a chegada do Pai Natal são alguns dos pontos altos da programação.

As festividades encerram com o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra POEMa, no dia 07 de janeiro de 2023.

