Autarquia de Armamar distribui equipamentos de proteção nas IPSS

A Câmara Municipal de Armamar distribuiu ontem, 4 de abril, mil máscaras cirúrgicas e várias dezenas de fatos de proteção individual aos centros de dia e lares de idosos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A ação abrangeu a Fundação Gaspar e Manuel Cardoso, Santa Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial de São João Baptista, Associação de Solidariedade Social e Recreativa de São Cosmado, Centro Social e Paroquial de Fontelo e Associação Social, Desportiva e Recreativa de Arícera.

Amanhã será a vez do Centro de Saúde receber também esse material.

A Autarquia continua a trabalhar intensamente para minimizar eventuais impactos da pandemia do COVID-19 no território do concelho. Recorde-se que já começaram os testes ao COVID-19 em cidadãos de áreas sociais e profissionais sensíveis. Testes esses que vão continuar ao longo da semana que começa.