Autarca de São João da Pesqueira diz que obra da EN 222 é “prenda de Natal”

O presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira disse hoje à agência Lusa que a abertura do concurso para requalificação da estrada nacional 222 (EN 222) é “a prenda de Natal” para o concelho.

“É uma boa notícia. É a prenda de Natal para o concelho, porque nos últimos sete anos, desde que assumi a presidência, é a obra à qual mais me dediquei e que o executivo mais se esforçou para conseguir”, afirmou Manuel Cordeiro.

Eleito em 2917, pelo movimento “Pela Nossa Terra”, e assumindo-se como independente, Manuel Cordeiro considerou que, apesar de ter havido “a promessa do PS de que [a obra] seria feita, a mudança de Governo causa sempre alguma apreensão”.

“Felizmente, cumpriram com a palavra e foi hoje para concurso público a obra que é de absoluta necessidade para o concelho [distrito de Viseu], é uma das nossas principais entradas e está num estado lastimável”, apontou o presidente da Câmara.

A EN 222, que acompanha o rio Douro, será requalificada pela Infraestruturas de Portugal (IP) em 12 milhões de euros (ME) numa extensão de 16 quilómetros, todos no concelho de São João da Pesqueira, desde a entrada da vila até às Bateiras, zona do Pinhão.

“É a via que usamos para chegar à urgência do Hospital de Vila Real, é a via que os camiões que transportam o vinho usam para chegar à autoestrada (A24), em direção à Régua (distrito de Vila Real) ou a Lamego (distrito de Viseu)”, indicou.

Assim como “a própria comodidade das pessoas e dos turistas que visitam o concelho e as quintas vitivinícolas” do Douro e que estão no Município de São João da Pesqueira, “o maior produtor” de vinho do Porto.

A obra em causa tinha sido “alvo dos discursos do próprio Presidente da República, que manifestou o desejo de chegar, nos próximos anos, a São João da Pesqueira na estrada requalificada”, aquando da inauguração da Vindouro, em setembro de 2023.

Em 24 de setembro deste ano, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, esteve em São João da Pesqueira e anunciou o lançamento do concurso de requalificação e alargamento do troço da EN 222 que “há décadas é reclamado” pela população.

“Sou insuspeito, porque sou independente, mas até acho que o lançamento do concurso foi feito num prazo recorde, o que me deixa muito contente, porque é sinal que lhe foi dada toda a importância que merece”, reconheceu.

Manuel Cordeiro admitiu que, com o concurso a fechar em 07 de janeiro de 2025, e tendo em conta “o tempo necessário para os trâmites dos processos, a adjudicação e validação do Tribunal de Contas, pode ser que comece daqui a seis a sete meses”.

“Olhando de forma otimista para a obra, acredito que no início do segundo semestre de 2025 a obra possa arrancar, o que me parece razoável”, admitiu Manuel Cordeiro.