Autarca de Coimbra reitera ao PS empenho na construção de aeroporto no Centro

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, defendeu hoje a construção de um aeroporto na região Centro, realçando que o município pretende cooperar com o Governo na realização desse objetivo.

“Estamos prontos para cooperar com o Governo na construção de um aeroporto que sirva o desenvolvimento da região e do país”, disse Manuel Machado, ao intervir na abertura da conferência de dirigentes nacionais e locais do PS, que decorre no Convento de São Francisco.

Frisando que importa “ultrapassar equívocos, tabus e preconceitos”, o também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) lembrou que a região Centro “é a única do país que não dispõe de uma infraestrutura para a aviação comercial”.

Na sua opinião, a região “está disponível para dar esse contributo ao país, ajudando no lançamento de uma estrutura aeroportuária que rompa com o efeito tenaz bipolarizador das áreas metropolitanas sobrelotadas”.

“Se a abertura à aviação civil [da Base Área] de Monte Real, almejada há mais de meio século, não é possível e já não serve. Se outras localizações estudadas mais a sul são demasiado problemáticas ambientalmente, onerosas financeiramente e excêntricas geograficamente, aqui – não no meu quintal – estamos prontos para cooperar com o Governo na construção de um aeroporto”, acentuou Manuel Machado.

Relativamente à população da região, salientou o autarca do PS, “estamos a falar de um milhão e meio de portugueses distribuídos por um território que abrange os distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Guarda e Castelo Branco, que vai da fronteira com Espanha aos portos e às zonas balneares e turísticas da Figueira da Foz e que tem o santuário de Fátima no seu interior”.

A conferência de dirigentes do PS, com a presença do secretário-geral e primeiro ministro, António Costa, visa “preparar a resposta política às circunstâncias que o país está a viver, vencer a pandemia, recuperar Portugal e construir o futuro” a curto, médio e longo prazo.