Auditório de Resende acolhe espetáculo “A menina dos fósforos”

A peça “A menina dos fósforos”, que recria um conto de Hans Christian Andersen, sobe ao palco do Auditório Municipal de Resende no sábado, anunciou a Câmara Municipal.

O espetáculo é apresentado pela Escola de Dança Byondance e conta com a participação da Associação Vale do Zêzere, que tem a “responsabilidade de narração” da história.

Segundo a nota de imprensa do município de Resende, no norte do distrito de Viseu, este espetáculo, agendado para as 21:00, é uma iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Baião, distrito do Porto.