Atualização dos horários das Lojas CTT

Os CTT informam que todas as Lojas CTT vão estar em funcionamento nos dias úteis, entre as 9h e as 13h30, para assegurar a prestação do serviço à população no contexto da pandemia CoViD-19. Esta alteração visa a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e de estarem a ser implementadas diversas medidas de mitigação.

A exceção são as lojas em espaço comerciais e aeroportos, onde se que aplica o horário do próprio espaço onde estão inseridos.

Os CTT informam também que estarão encerradas a loja do Aeroporto das Lajes, na Terceira, do El Corte Inglès, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento desses espaços.

As Lojas CTT implementaram o atendimento à porta fechada, de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente. Assim, apenas podem permanecer na Loja os clientes que estão a ser atendidos. A fila de espera será efetuada à porta da Loja, garantindo que os clientes em espera o façam num local arejado e que mantenham a distância mínima sugerida.

Os colaboradores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante no atendimento aos clientes. Será também colocada uma fita colorida sinalizadora no chão por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente.

Relativamente aos Pontos CTT (Postos de Correio), os CTT informam que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.

Toda a informação dos horários das lojas e dos pontos CTT (Postos de Correio) estão em atualização permanente no site dos CTT – www.ctt.pt.