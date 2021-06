ATLETA DE VISEU GANHOU AS 100MILHAS

Luís Oliveira, atleta da equipa VISEU TRAIL terminou este sábado as míticas 100milhas da prova OH MEU DEUS no lugar mais alto do pódio. Atleta Viseense liderou a prova desde o início levando sempre vantagem sobre os restantes opositores, sendo finalmente compensado o esforço e dedicação que tem tido para estas provas. Precisou apenas de 24h47m para terminar a mais dura e emblemática prova a nível nacional. As dificuldades começaram desde cedo e entre os mais de 150 atletas que iniciaram as 100milhas, apenas 40 terminaram. As condições meteorológicas foram bastante inimigas dos atletas e apenas os mais resistentes superaram a montanha.