Atleta de Mundão Convocada para estágio pela FPTM

Na semana em que reiniciou as atividades, a APEE do AE Mundão teve uma excelente

novidade. A sua atleta Leonor Marques, sub 12, foi convocada pela Federação Portuguesa de

Ténis de Mesa para o estágio das seleções do futuro a realizar entre 17 e 21 de outubro no

Centro de Alto rendimento de Gaia. Esta convocatória surge no seguimento dos excelentes

resultados obtidos pela atleta e pelo clube nos campeonatos nacionais da época passada onde

os atletas de Mundão se destacaram pela sua qualidade conquistando vários títulos nacionais.

Esta convocatória, vem confirmar e afirmar o caminho traçado pelo clube nos últimos anos de

aposta na formação e a qualidade do trabalho desenvolvido.