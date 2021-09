O Município iniciou no dia 1 de setembro o ATL – Atividades de Tempos Livres, programa

destinado aos alunos do 1o ciclo que frequentam as escolas do concelho de Oliveira de

Frades.

Esta iniciativa que se prolonga até ao inicío do ano letivo visa apoiar as famílias,

ocupando os tempos livres das crianças de forma didática e saudável com atividades

(atelier de trabalhos manuais, de expressão plástica e de cozinha inglesa e portuguesa,

plantações, jogos tradicionais, entre outros).que se se encontram a decorrer,

maioritariamente, no Centro Escolar.

De realçar a colaboração empenhada dos alunos, monitores nas diversas atividades

desenvolvidas e, também, do CLDS 4G que colaborou em várias açoes de sensibilização e

confeção sobre o ciclo do pão.