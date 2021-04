Atividades feitas em abril, mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

No âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que decorre durante este abril, divulga-se a lista de trabalhos feitos em parceria entre o Gentes CLDS-4G e a CPCJ de Moimenta da Beira, através das suas duas equipas que se juntaram na dinamização de várias atividades. A saber:

– Lançamento de 29 dicas do projeto Adélia sobre parentalidade positiva nas redes sociais da CPCJ Moimenta da Beira;

– Colocação de 3 lonas em espaços públicos: Escola Secundária; Escola Preparatória; e imediações do Minipreço;

– Ação de sensibilização para os tipos de maus-tratos infantis (físicos, psicológicos e emocionais), através da distribuição de flyers junto das famílias do concelho;

– As famílias foram convidadas a contribuir para a construção de um laço azul, símbolo do mês de abril, laço esse posteriormente construído pela equipa do Gentes CLDS-4G e da CPCJ de Moimenta da Beira;

– Foram enviados convites a todas as IPSS’s, clubes desportivos, associações e outras entidades do concelho. Estes contribuíram com os seus laços azuis, físicos ou digitais, que estarão expostos em vários locais na sede de concelho ou nas redes sociais do Gentes CLDS-4G;

– Por forma a pensar sobre a temática dos maus-tratos infantis numa perspectiva local, foi elaborado um vídeo para o qual contribuíram o Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira; a Presidente da CPCJ de Moimenta da Beira, Enfermeira Cristina Requeijo; o Diretor da Escola Profissional de Moimenta da Beira, José António Almeida; o Diretor do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, Alcides Sarmento; e a Psicóloga Clínica do ACES Douro Sul, Susete Matias. Este vídeo será publicado na nossa página de Facebook do Gentes CLDS-4G na próxima sexta-feira, dia 30 de Abril, pelas 11h30.