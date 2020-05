Atividade PSP Viseu

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através de elementos policiais da Esquadra Complexa da PSP de Viseu, no dia 07 do corrente mês, no âmbito da sua missão e atuação, em patrulhamento auto numa artéria desta cidade, local referenciado pelo consumo/tráfico de produtos estupefacientes, procedeu à detenção de um cidadão, do sexo masculino de 33 anos de idade, por posse de estupefacientes e identificou outros dois cidadãos. Os três cidadãos já conhecidos por consumo e tráfico de estupefacientes ao aperceberem-se da presença dos policias colocaram-se em fuga, sendo intercetados. Aquando da fuga um dos indivíduos tentou alhear-se de um objeto arremessando-o ao solo, porém o mesmo foi recuperado por esta Polícia, vindo a revelar no seu interior Heroína. Foi ainda realizada uma busca domiciliária devidamente autorizada à sua habitação, tendo-lhe sido apreendidos vários pedaços de produto, supostamente estupefaciente, os quais após teste revelaram positivo para Cocaína.

Desta operação policial resultou na apreensão de cerca de 42 doses individuais de Heroína e em 22 doses individuais de Cocaína, com um valor de mercado estimado em 480 euros.

Esta Polícia no dia 08 do corrente mês, no âmbito da Prevenção Rodoviária, em acção de fiscalização, deteve um cidadão do sexo masculino, de 19 anos de idade, por condução de ciclomotor sem habilitação legal para o efeito e sem seguro de responsabilidade obrigatório. Também no mesmo dia, foi detida uma cidadã, de 28 anos de idade, por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.

Das referidas detenções foi dado conhecimento à Autoridade Judicial junto do Tribunal Judicial desta cidade.