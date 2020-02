Atividade operacional PSP

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no decorrer desta semana, deteve três cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

No âmbito da Prevenção Rodoviária, deteve um cidadão de 17 anos de idade por condução de ciclomotor sem habilitação legal para o efeito. Durante a fiscalização verificou-se ainda que o ciclomotor não tinha seguro.

No âmbito do combate ao tráfico/consumo de estupefacientes e prosseguindo os seus objectivos de prevenção e combate à criminalidade, foram detidos dois cidadãos do sexo masculino, de 25 e 30 anos de idade, por terem na sua posse produto estupefaciente.

Aos detidos foi-lhes apreendido cerca de 53 doses individuais de Ecstasy, 5 de Haxixe e 27 de Heroína, bem como uma quantia considerável de dinheiro suspeito de ser resultado da atividade ilícita praticada pelos suspeitos.

Os detidos foram presentes ao Tribunal judicial desta cidade.