Atividade física e recolha de lixo no Caminho Interior de Santiago

O município de Viseu vai promover, no dia 23 de setembro, um evento no Caminho Interior de Santiago que combina atividade física com recolha de lixo.

O “Plogging Challenge Viseu” tem como objetivo promover o Caminho Interior de Santiago e a sustentabilidade, explicou a autarquia.

O percurso terá uma extensão de 13 quilómetros, entre Farminhão e a Quinta da Cruz.

A autarquia apela à participação da comunidade local, de associações, escolas, entidades empresariais e grupos de escuteiros.

Em Viseu, o Caminho Português Interior de Santiago percorre cerca de 40 quilómetros do território, principalmente em áreas rurais.