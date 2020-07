Associação “Leões da Beira”, em Rio de Loba, assinala 50º aniversário

A Associação “Leões da Beira” assinala este domingo, dia 12 de julho, o seu 50º aniversário.

Pelas 15 horas, na sede do Clube, na Quinta de Dentro, em Rio de Loba, terá lugar uma cerimónia simbólica de atribuição da medalha de mérito desportivo à Associação, seguida de uma homenagem aos antigos Presidentes, num momento que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, do Vereador com o pelouro das Freguesias, João Paulo Gouveia, da Vereadora com o pelouro do Desporto, Ermelinda Afonso, do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo e demais representantes da Associação.

Formalmente constituída em 1970, a Associação “Leões da Beira” desenvolve a sua atividade em várias componentes. Na área cultural, através do seu Grupo Folclórico, com uma participação ativa em vários encontros e festivais de folclore, para além da organização do seu próprio Festival; e, mais recentemente, com a participação no Desfile e Concurso das Marchas Populares do ano 2019, no qual foi premiada. Na vertente desportiva, tem liderado a organização do “Trail da Loba”, em parceria com a Junta de Freguesia local, que conta já com três edições e se tem revelado uma iniciativa de forte adesão (em janeiro de 2020 contabilizou 700 participantes). É ainda intenção da Associação retomar a participação nas competições de futebol distrital, com uma equipa de juvenis.