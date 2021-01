Associação empresarial de Viseu lança linha de apoio às empresas

A Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) lança quinta-feira uma linha de apoio às empresas que necessitem de consultoria para enfrentarem as dificuldades colocadas pela pandemia de covid-19, anunciou hoje o seu presidente, João Cotta.

“A nossa prioridade vai ter de ser apoiar as empresas nesta pandemia” disse João Cotta, na cerimónia de tomada de posse para mais um mandato à frente da AIRV.

O empresário lembrou que, já em 2017, a AIRV “teve um papel fundamental no apoio às empresas após os incêndios” que afetaram a região.

“Vamos mobilizar um conjunto de entidades públicas e privadas e consultores para dar esse apoio às empresas, para orientar os empresários que poderão estar a necessitar” devido à covid-19, acrescentou.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, garantiu que “o apoio às empresas continuará a ser prioritário” da parte do Governo.

A governante comprometeu-se a “continuar a trabalhar com os territórios, olhando de forma especial, com um carinho acrescido e valorizando nas medidas os territórios do interior” e também “o investimento público que é fundamental para a competitividade”.

“Quer no próximo quadro comunitário, quer no âmbito do plano de recuperação e resiliência, contam com o Ministério da Coesão Territorial para que olhemos de forma mais valorizadora para os territórios do interior”, frisou.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, defendeu que “o país tem que fazer todos os esforços para minorar os problemas sociais criados por esta pandemia” e também “para ajudar a não perder as competências que ganhou ao longo destes últimos anos”.

“É muito importante que não percamos as nossas competências no domínio industrial, no domínio do comércio, dos serviços, do turismo”, realçou, acrescentando que “os mercados vão voltar a abrir e as oportunidades vão voltar a surgir”.