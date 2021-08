Associação de Bombeiros Voluntários de Vouzela em exposição no Museu Municipal

De 7 de agosto a 19 de setembro, a sala de exposições temporárias do Museu Municipal de Vouzela vai

acolher uma exposição alusiva à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vouzela.

“Vida por Vida” é o tema da mostra que dá a conhecer ao público o historial desta corporação que em 2021

assinala 136 anos de vida.

Integrada na exposição, decorrerá ainda nos domingos de 15, 22 e 29 de agosto uma mostra guiada de

viaturas e material da atualidade que estarão expostos na praça Moraes de Carvalho, entre as 10h e as

12h30 e as 15 e as 18h.