Assinatura do Protocolo de Adesão à BiblioLED – Biblioteca Pública no SalãoNobre dos Paços do Concelho

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões assinou com a Direção-Geral

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) o protocolo de adesão à rede

digital BiblioLED – Biblioteca Pública, no passado dia 24 de janeiro, no Salão Nobre

dos Paços do Concelho.

Esta cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, João

Valério, do Presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, do Subdiretor-geral

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da DGLAB, Bruno Eiras, do Secretário

Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, entre outras entidades públicas e

privadas.

A plataforma BiblioLED insere-se na medida “Internacionalização, Modernização e

Transição Digital do Livro e dos Autores”, do Plano de Recuperação e Resiliência

(PRR). Este serviço disponibiliza uma rede de empréstimo de livros digitais e

audiolivros, acessível e de forma gratuita a todos os utilizadores das bibliotecas

municipais que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

Deste modo, pretende-se fomentar hábitos de leitura, promover serviços de qualidade

nas bibliotecas municipais da RNBP, incentivar a literacia digital e facilitar o acesso

gratuito, acessível e fácil a livros digitais e audiolivros, em complemento ao serviço

presencial oferecido pelas 445 bibliotecas que integram a Rede Nacional de Bibliotecas

Públicas.

Brevemente este serviço será disponibilizado na nossa Biblioteca, sendo necessário

inscrever-se.